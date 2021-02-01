Malatya'da ihtiyaç sahiplerine 2 bin paket nohut ve kuru fasulye

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi ile Kayısı Araştırma Enstitüsünün işbirliğiyle kurulan Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında yetiştirildikten sonra paketleme işlemi tamamlanan 2 bin adet nohut ve kuru fasulye paketleri, bölgenin en büyük sosyal yardımlaşma noktası olan Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşıda ki hizmetlerden faydalanan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

‘Gönül Belediyeciliği' hizmetlerini Yeşilyurt'ta ki bütün yatırımlarla bir bütün halinde sürdürüp vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacak ‘insan odaklı' yatırımlarına hız kesmeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi, Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasının toplam 150 dönümlük alanında üretimini yaptığı nohut ve kuru fasulyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya hazırlanıyor.

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekiplerin gözetiminde gerçekleşen ekim, bakım ve hasat döneminden sonra hijyenik ortamlarda muhafaza edilen nohut ve kuru fasulyeler, Arguvan Belediyesine bağlı Arguvan Kalkınma Kooperatifi Paketleme Tesislerinde ki uygulamaların ardından paketlenerek hazır hale getirildi.

İlk etapta 2 bin adetten oluşan nohut ve kuru fasulye yardım paketleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşı Binasındaki 850 metrekare alanda hizmet veren market bölümündeki raflarda yerini alacak.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünden emanet kart alan vatandaşlar, ücretsiz yaptıkları market alış verişlerinde bu ürünlerden temin edebilecekler.

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış, Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında büyük bir titizlikle yetiştirdikleri nohut ve kuru fasulye gibi bakliyat ürünlerini, özel paketler halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin tüm yatırımlarının temelinde ‘ kardeşlik, dayanışma ve paylaşım' kültürünün yer aldığını ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış, “Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda arpa, buğday, nohut ve kuru fasulyenin yanı sıra yeşil alan çalışmalarımızda kullanılan rulo çöm ve farklı süs bitkilerinin üretimlerine tüm hızıyla devam ediyoruz. Gerek bakliyatlarımızın gereke de yeşil alan uygulamalarında kullanılan süs bitkilerimizin güvenilir ve sağlıklı olmasına büyük bir önem veriyoruz. Özellikle de pandemi süresinde sağlıklı, doğal ve hijyenik ürünlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Yeşilyurt Belediyesi olarak Yeşil Gıda Seracılık ve Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda vatandaşlarımızın sağlıklı ürünler tüketmesi noktasında çok güzel doğal ürünler yetiştiriyoruz. Alanımızın toplam 150 dönümlük alanında yetiştirdiğimiz nohut ve kuru fasulyelerimizi, hijyenik alanlarda muhafaza ettikten sonra Arguvan Belediyesine bağlı Arguvan Kalkınma Kooperatifi Paketleme Tesislerinde paketleme işlemlerini tamamladık. İlk etapta 2 bin adet nohut ve kuru fasulye paketlerini bir araya getirdik, talep olması halinde hazırda bekleyen bakliyat ürünlerimizi yine paketleyip hazır hale getireceğiz. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatıyla hijyenik ve sağlıklı ortamda muhafaza ettiğimiz 2 bin paketimiz, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bölgemizin en büyük sosyal yardım noktası olan Emanet Çarşımızdaki marketimizde ki yerini alacak. Sosyal yardımlardan faydalanan kıymetli hemşerilerimizde bu ürünlerden temin edebilecekler. Sayın Başkanımızın talimatlarıyla Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü olarak toplumda farkındalık oluşturan güzel bir çalışmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bakliyatlarımızın paketleme işlemlerinde destek ve katkılarını esirgemeyen Arguvan Belediye Başkanımıza, Arguvan Kalkınma Kooperatifi Başkanımıza ve Arguvan Ziraat Odası Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.