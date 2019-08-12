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Malatya'da iki aile arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Malatya’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Malatya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tabiat Sokak'ta aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşürken olayda N.K.,F.K. ile A.T.,Ş.T.,A.T, aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.


Yaralılardan N.K.,F.K Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine A.T.,Ş.T.,A.T, ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda sokak içerisinde bulunan bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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