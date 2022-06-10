Malatya'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçların sürücüleri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Havaalanı Yolu 2. Organize Kavşağında meydana gelen kazada I.A. idaresindeki Ford marka 44 ABJ 522 plakalı araç ile E.Y. yönetimindeki Volkswagen marka 44 FJ 1119 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobil yoldan çıkarken, her iki aracın sürücüsü kazada yaralandı. Yaralı sürücüler, olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.