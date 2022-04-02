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Malatya'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Malatya’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Malatya-Adıyaman yolu Karapınar yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde A.H. idaresindeki 44 AAD 250 plakalı araç önünde seyreden S.B. yönetimindeki 44 LS 401 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada, A.H., P.H., Y.H. ile H.H. yaralandı.


Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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