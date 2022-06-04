İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kaza, 22.20 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Bahçeli Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.N. idaresindeki 44 ACS 063 plakalı araç ile M.Ç. yönetimindeki 23 DM 256 plakalı araç Boran yolu üzerinde çarpıştı. Kazada A.N.,M.O.,M.Ç.,A.Ç. ve F.C. yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.