Malatya'da iki ayrı kaza: 1 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Malatya-Ankara karayolu Maşti kavşağında 20.30 sularında meydana gelen ilk kazada, aynı yöne ilerleyen O.Ç. idaresindeki 44 T 0431 plakalı Peugeot marka hafif ticari araçla C.A. yönetimindeki 14 GC 055 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Orduzu-Gelincik Tepe yolu üzeri Taşpınar sokakta 21.00 sularında meydana gelen diğer kazada ise Y.K. yönetimindeki 06 YK 944 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.