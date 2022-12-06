Malatya'da iki ayrı kaza: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada A.K. idaresindeki 44 ABK 330 plakalı Nissan marka pikap ile S.B. yönetimindeki 44 T 1367 plakalı ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada A.K. yaralandı.

Doğanşehir ilçesi Malatya Caddesi üzerinde meydana gelen bir diğer kazada ise yolun karşısına geçmeye çalışan A.H.Y.'ye motosiklet çarptı. Kazada A.H.Y. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki yaralının da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.