Malatya'da iki ayrı kaza: 4 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesi Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada M.Ç. idaresindeki 60 ADE 237 plakalı Ford marka otomobil ile A.G. yönetimindeki 34 DJK 831 plakalı Volkswagen marka araç çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüleri ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yazıhan ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde meydana gelen ikinci kazada ise, S.Ç. yönetimindeki 44 LN 407 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü ile birlikte E.Ç. yaralandı.

Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.