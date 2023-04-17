İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da iki ayrı kaza: 4 yaralı

Malatya’da meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Malatya-Kayseri karayolu Tataruşağı mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada Darende istikametine seyir halinde olan Z.E. (37) idaresindeki 44 ABT 386 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarptı.. Kazada araç sürücü ile A.E. (3) ve E.E. (29) yaralandı. Hekimhan ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada ise 1 kişi yaralandı.


Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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