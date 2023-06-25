Malatya'da iki ayrı kaza: 4 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi'nde 14.15 sıralarında meydana gelen kazada Ö. Ç. idaresindeki 26 EZ 091 plakalı araç ile A. G. yönetimindeki 52 AG 994 plakalı araç jandarma karakol komutanlığı önünde çarpıştı. Kazada, B.Ç., D.Ç., ile B.Ç. yaralandı.

Sabah saatlerinde Küçük Hüseyinbey Mahallesi'nde meydana gelen bir diğer kazada ise B. Ö. yönetimindeki 02 AAR 710 plakalı araç ile A. S. idaresindeki 44 EC 552 plakalı araç çarpıştı Kışla caddesi üzerinde çarpıştı. Kazada B.Ö. yaralandı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.