İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da iki ayrı kazada: 3 kişi yaralandı

Malatya’da meydana gelen iki ayarı kazada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen iki ayarı kazada 3 kişi yaralandı.


Malatya-Sivas karayolu Hekimhan Hasan Çelebi üzerinde meydana gelen kazada ilk kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Battalgazi ilçesi Ataköy Mahallesi İsmetpaşa caddesi üzerinde meydana gelen bir diğer kazada ise


M. A . idaresindeki 44 S 1349 araç ile K. S. yönetimindeki 44 KN 439 araç çarpıştı. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan G.A. yaralandı.


Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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