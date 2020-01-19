İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da iki ayrı olayda 5 kişi yaralandı

Malatya’da meydana gelen iki ayrı kavga olayında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı kavga olayında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde G.G. (29), S.K. (19) ile isimleri öğrenilemeyen iki kişi arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada G.G. ile S.K. aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralı şahıslardan durumu ağır G.G. Turgut Özal Tıp Fakültesi'nde, diğer yaralı S.K. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.


Gündüz saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana gelen silahların da kullanıldığı bir başka kavgada ise 3 kişi darp sonucunda yaralandı. 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.