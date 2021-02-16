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Malatya'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Malatya’da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada K.D. ile M.A. tarafından açılan ateş sonucunda E.Y. ile M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede çalışma yapan ekipler olayın şüphelileri K.D. ile M.A.'yı olayda kullandıkları suç aletleri ile birlikte yakalayarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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