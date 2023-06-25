Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, 22.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmet Paşa Caddesi'nde bir araya gelen iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzden tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda karşılıklı açılan ateş sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan İshak Koç kaldırıldığı Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralılar A.K., M.K., B.Ş. ile H.O. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda tüfek kartuşu bulurken, 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.