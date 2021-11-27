İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da iki günde 44 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya’da polis ekipleri tarafından son 2 günde düzenlenen operasyonlarda 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Malatya'da polis ekipleri tarafından son 2 günde düzenlenen operasyonlarda 44 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlarını sürdüren polis ekipleri 26 Kasım Cuma günü Malatya Şehirler Arası Terminal İşletmesi (MAŞTİ) ile Bulgurlu Mahallesi mevkiinde yapılan çalışmalarda 32 düzensiz göçmen yakaladı. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler bugün yapılan operasyonlarda ise 12 düzensiz göçmeni daha yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.