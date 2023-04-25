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Malatya'da iki ilçenin afet konutları ihalesi yapıldı

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’nın Akçadağ ve Hekimhan ilçelerinde depremzedeler için yapılacak afet konutlarının yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Akçadağ ve Hekimhan ilçelerinde depremzedeler için yapılacak afet konutlarının yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.


Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'daki vatandaşlar için bir taraftan konutların inşaatı yükselirken diğer taraftan konutların ihaleleri gerçekleştiriliyor.


Milletvekili Çalık yaptığı yazalı açıklamada, "Akçadağ ilçemizin Kültür Mahallesi 1. Etap 310 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi yapıldı. Hekimhan ilçemizin 553 Adet Konut ve 3 Adet Dükkanlı Ticaret Merkezi ile Altyapı, Çevre Düzenlemesi İşinin ihalesi yapıldı. Konutlar bir yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek. Hayırlı olsun” dedi.

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