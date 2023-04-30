Malatya'da iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'da iki kamyonetin karıştığı kazada ortalık savaş alanına dönerken 3 kişi yaralandı.

Kaza, 18.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Beydağı kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. idaresindeki 02 AY 762 plakalı Ford marka kamyonet ile aynı yönde ilerleyen S.C. yönetimindeki 27 ACP 488 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı. Kazada E.D., E.S. ile M.S. yaralandı. Araçlarda bulunan inşaat malzemelerin yola savrulduğu kazada ortalık savaş alanına dönerken, yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.