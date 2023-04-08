İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da iki minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, 16.30 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Yimpaş kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. Y. yönetimindeki 44 LV 552 plaka Ford marka minibüs ile N. D. idaresindeki 44 M 0160 plakalı yolcu minibüsü kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada N.D. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.