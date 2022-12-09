İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Koşu Mahallesi'nde 23.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yüzüncü Yıl Caddesi üzerinde seyir halinde olan O.Ç. yönetimindeki 44 AAF 747 plakalı otomobil ile R.A. idaresindeki 44 T 1201 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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