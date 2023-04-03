Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, çevre yolu üzeri Battalgazi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.H. (39) idaresindeki 06 BIM 172 plakalı Hyundai marka otomobil ile İ. E. (23) yönetimindeki 44 AY 478 plakalı Tofaş marka otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.