İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Recai Kutan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mahmut T. idaresindeki 44 EZ 646 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AB 4541 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.Kaza da araç sürücülerinden Mahmut T. ile Fatma T., Mehmet Emin T.,Zeynep T. yaralandı.


Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.