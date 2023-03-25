Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, 20.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen S.P. idaresindeki 44 LV 462 plakalı otomobil ile A.B. yönetimindeki 34 GEV 057 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.