İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da iki üniversiteden yurtdışı öğrenci kabulü için protokol

Malatya’da İnönü Üniversitesi ile Turgut Özal Üniversitesi arasında yurt dışı öğrenci kabul sınavı işbirliği protokolünü imzalandı.

Malatya'da İnönü Üniversitesi ile Turgut Özal Üniversitesi arasında yurt dışı öğrenci kabul sınavı işbirliği protokolünü imzalandı.


Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile İnönü Üniversitesi arasında yurt dışı öğrenci kabul sınavı işbirliği protokolünü imzalandı.


Protokol göre, yurt dışından Malatya'da eğitim almak isteyen öğrenciler ortak yapılacak sınavla iki üniversiteyi de tercih edebilecek.

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