Malatya'da ilçe adayları 14 Aralık'ta açıklanacak

AK Parti'de Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayının açıklanmasının ardından gözler ilçe belediyelerine çevrildi. İl Başkanı İhsan Koca, ilçelerde adayların kesinleştiği iddiaları yalanlayarak 14 Aralık'ta kesin aday isimlerinin açıklanacağını söyledi.

Malatya'da AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın adaylığının kesinleşmesinden sonra gözler 13 ilçeye çevrildi. Bir çok aday adayının gözü, kulağı bugünlerde AK Parti Genel merkezine çevrilirken, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, iki metropol ilçe dahil olmak üzere diğer ilçelerde de yeniden anket sürecine gidildiğini ve kesin adayların ise 14 Aralık'ta açıklanacağını söyledi.

Özellikle sosyal medyada ilçeler için kesinleşen isimlerin açıklanmasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Koca, “Şuan hiçbir ilçemizin adayı belirlenmiş değil. Genel merkezimizin hem kamuoyu araştırmaları hem anketleri ile birlikte değişik veriler elde edildi, teşkilat temayülümüzde yapıldı. Bunların hepsi bir bütün halinde değerlendiriliyor. Bizlerin ve ilçe başkanlarımızın görüşlerine başvuruldu ve bir bilgilendirmeye tabi tutularak 14 Aralık'ta ilçe belediye başkan adaylarımızda açıklanmış olacak. Ama şuanda süreç devam ediyor. Hiçbir belediye başkan aday adayımızın kesin adaylığı söz konusu değil. Şuanda herkes eşit şekilde adaylık yarışında” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği adayların sonuna kadar arkasında duracaklarını ifade eden Gürkan, “Cumhurbaşkanımız 24 Kasım'da 40 belediye başkan adayını açıkladı. Açıklanan bu illerden biride Malatya'mızdı. Bildiğiniz gibi 24 Kasım akşamı belediye başkan adayımız Selahattin Gürkan, Malatya'ya geldiğinde herhangi bir organizasyon yapılmadan havaalanında büyük bir coşku ile karşılandı. Bizde kendisini karşılamaya gittik, karşılama sonrası partiye geldik, coşkulu ve yoğun bir katılım ile adayımız karışılandı, güzel bir program oldu. İnşallah bu heyecan coşku seçim sonuçlarını da yansır diye düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi adayının belirlenmesinde, Milletvekillerinin yanı sıra kendilerinin de görüşlerinin alındığını kaydeden Koca, “5-6 isim üzerinde değerlendirme ve çalışmalar yapıldı. Bizimde söylediğimiz, bu isimler arasında hangisi olursa bizim kabulümüz yönündeydi. Şunu özelikle belirtmekte fayda var. AK Partiliyiz diyen herkesin, Cumhurbaşkanımızın belirlediği ve bu sizin adayınız dediği kişinin arkasında durması ve sahiplenmesi lazım” diye konuştu.