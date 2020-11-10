Malatya'da ilçe yolları işaretlemelerle daha güvenli hale geliyor

Hekimhan ilçesinde Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmaların tamamlandığı bölgelerde, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Hekimhan Turgut Özal Mahallesi'nde yenilenen yolların yol çizgileri yapıldı. Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yoğun olarak çalışmaların yapıldığı bölgelerden olan Hekimhan İlçesi'nde tamamlanan bölgelerdeki çalışmaların ardından Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı çalışmaların tamamlandığı yerlerde düşey ve yatay yol çizgi çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Hekimhan İlçesi Turgut Özal Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürü Hasan Şişman, asfaltlanan yollarda yatay ve düşey işaretlemeler yapıldığını söyledi. Şişman, “Büyükşehir sınırları dâhilinde olan yolların asfaltlanması ile birlikte hedeflenen doğrultuda asfaltlanan yolların yatay ve düşey işaretlenmelerini yapıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Hekimhan ilçemizde asfalt çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde 52 km yatay ve düşey yol çizgilerini tamamladık. Vatandaşlarımızın daha düzgün ve sağlıklı bir şekilde ulaşım sağlaması için çalışmalarımız devam etmektedir' dedi.

Hekimhan İlçesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan ise “Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından, Hekimhan İlçesinde yapılan çalışmalarla ilgili Selahattin Gürkan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi, Hekimhan İlçesinde yol, kanalizasyon, su gibi çalışmaları gerçekleştirdi. Hekimhan İlçesini daha yaşanabilir bir hale getirdiği için başta Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere saha da çalışan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Turgut Özal Mahallesi'ne yapılan çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Mahalle Muhtarı İlhami Parmaksız da, ilçe halkı ve mahalle sakinleri olarak yapılan hizmetlerin kendilerini memnun ettiğini belirtti.