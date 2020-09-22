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Malatya'da ilk "Okulum Temiz" Belgesi" TED Kolejine verildi

TED Malatya Koleji Özel Okulları, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden geçerek “Okulum Temiz Belgesini Malatya’da alan ilk kurumlardan biri oldu.

TED Malatya Koleji Özel Okulları, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden geçerek “Okulum Temiz Belgesini Malatya'da alan ilk kurumlardan biri oldu.


TED Malatya Koleji Özel Okulları Erman Ilıcak Konferans Salonunda düzenlenen belge teslim törenine TSE Malatya İl Müdürü Eraslan Yılmaz, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, İlçe Şube Müdürü Mevlut Kılıç, TED Malatya Koleji Kurum Müdürü Mustafa Kemal Taner, Ortaokul Müdürü Ali Doğan, Anaokulu Müdürü Nazire Erol katıldı.


Törende TSE İl Müdürü Eraslan Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri yaptıkları konuşmalarda TED Malatya Koleji Özel Okullarının “Okulum Temiz Belgesi'ni almaya hak kazanan ilk özel okul olduğunu belirttiler. Yapılan konuşmaların ardından TSE İl Müdürü Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bulut tarafından “Okulum Temiz Belgesi' TED Malatya Koleji Özel Okulları Müdürü Mustafa Kemal Taner'e takdim edildi. Okul yönetiminin teşekkür konuşmasından sonra tören son buldu.

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