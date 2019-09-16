Malatya'da ilköğretim haftası kutlandı

Malatya'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılışı ve ilköğretim haftası kutlamaları kapsamında Tevfik Memnune Gültekin İlkokulu'nda tören düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli eğitim Müdürü Ali Tatlı, 2019-2020 eğitim öğretim yılının şehrimize, ülkemize dostluk, huzur ve başarılar getirmesini dileyerek,''Yarının umudu geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı daha ileriye taşıma görevi bizim omuzlarımızdadır. Bu kutsal eğitim-öğretim sorumluluğunu büyük bir fedakarlık ile başaracağımızın inancı içindeyim. Fiziki mekanlar ile teknolojik imkanlar ne kadar geliştirilirse geliştirilsin siz değerli öğrencilerimizin tebessümle bakan yüzünüz, yüreğinizin masumiyeti, sevgisi ve sınıftaki özveriniz olmazsa başarma şansımız yoktur.Üstelik hayat bilgisi başarının da üstündedir; bizler insanlığın, güzel değerlerin, vicdanın da işçileriyiz. Çocukların yüreği büyüktür, vicdanları güçlüdür, seslerinde yalnızca sevgi, barış ve kardeşlik vardır. Çocukluk; bizlerin en güzel yanıdır. Bugün sizleri anmakla, özgürlüğü anmakla aslında geçmişimize de bir yolculuk yapmış oluyoruz, kendi hatıralarımızı raflardan indiriyoruz, buruk yüzümüze o günlerden armağan bir gülümseme iliştiriyoruz” dedi.

Vali Aydın Barış, ise eğitiminin önemine vurgu yaparak,”Bugün, çocuklarımızın gelecekte başarılı birer insan olmasına çok önemli katkılar sağlayacak yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz .Eğitim süreci, toplumları oluşturan bireylerin yetişmesinde, bu bireylerin geleceğe ilişkin umutlarının korunmasında, böylece toplumsal mutluluğun, birlik ve beraberliğin sağlanmasında, ülkelerin medeniyet yarışında ön sıralarda yer almasında çok önemli rol oynayan bir zaman dilimidir. Bugün, artık vazgeçilmez hale gelen anaokulunu kapsayan yılları da dahil ettiğimizde, liseyi bitirene kadar çocuklarımızın ve gençlerimizin asgari 13 yılı eğitim süreci içerisinde geçmekte, üniversite öğrenimini de göz önüne aldığımızda bu süreç 17-19 yıla kadar çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Malatya'nın 2019 -2020 yılına hazır olduğunu da ifade eden Vali Baruş, "Malatya olarak, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında; 714 resmi ve 146 özel okulda olmak üzere toplam 7 bin 868 derslikte, 13 bin 602 Öğretmen ve 173 bin 978 öğrenci ile eğitime başlıyoruz. Bu öğrencilerin 15 bin 560'ı anaokulu, 52 bin 266'sı ilkokul, 56 bin 407'si ortaokul ve 49 bin 745'i liselerde öğrenim görecektir. Resmi Okullarda Derslik başına düşen öğrenci sayısı, ilkokulda 20, ortaokulda 30, lisede ise 22 ortalamasına sahibiz” şeklinde konuştu.