Malatya'da İlkokul Öğrencilerinden Sergi

Derme İlkokulunda "Türkiye Türkiye Cennetim" konulu sergi açıldı.

Derme ilkokulu öğretmenlerinden Mehmet Emin Karakayış rehberliğinde 4-B sınıfı öğrencileri tarafından Türkiye'nin tarihi turistik ve kültürel değerlerini tanımak ve tanıtmak amacıyla hazırlanan "Türkiye Türkiye Cennetim" konulu proje kapsamında 81 ilin Kültür ve Turizm il Müdürlüklerine mektup yazılarak o illere ait tarihi turistik ve kültürel dokümanlar istendi.

81 ilin Kültür ve Turizm il Müdürlüklerinden Derme ilkokuluna gönderilen materyallar bugün okulun bahçesinde sergilendi.Sergi hakkında kısa bir değerlendirme yapan Derme ilkokulu öğretmenlerinden Mehmet Emin Karakayış,serginin amacının tarihi, kültürü ve değerleri yaşatarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde taşımak ve tanıtmak olduğunu söyledi.