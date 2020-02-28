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Malatya'da inşaatlara beton dökülmesine izin

Deprem nedeniyle Malatya’da inşaatlara bir süre ara verilen beton dökülmesi yasağı kaldırıldı.

Deprem nedeniyle Malatya'da inşaatlara bir süre ara verilen beton dökülmesi yasağı kaldırıldı.


Yapı Denetimler Birliği Malatya Şubesi Temsilcisi İnşaat Mühendisi Nurettin Sevim, 24 Ocak 2020'de Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından dökülen betonların kontrol edilmesi ve soğuk kış şartları nedeniyle inşaatlarda beton dökülmesinin bir süre durdurulduğunu, şimdi ise serbest bırakıldığını bildirdi.

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