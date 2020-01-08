İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da iş kazası: 1 ağır yaralı

Malatya’da bir fabrikada kaynayan şerbet kazanına düşen işçi ağır yaralandı.

Malatya'da bir fabrikada kaynayan şerbet kazanına düşen işçi ağır yaralandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesi'ne bağlı Özalper Mahallesi'nde bulunan Şeker Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada işçi olarak çalışan Kamil E. henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı dengesini kayıp ederek kaynayan şerbet kazanına düştü.Durumun fark edilmesi üzerine bulunduğu yerden diğer işçiler tarafından çıkarılan Kamil E. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine daha sonra ise Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan Kamil E.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi sürerken polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.