Malatya'da iş kazası: 1 yaralı

Malatya'da bir kurs merkezinin çatısında yaşanan iş kazasında bir işçi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dabakhane Mahallesi Halep Caddesi'nde özel bir kurs merkezinin çatısında çalışan Abuzer T. İsimli işçi baca temizliği yaptığı sırada çatıda çöküntü yaşandı. Kaza sırasında yaklaşık 1 metrelik yükseklikten düşen işçi, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ilk ihbarda çatı çökmesi yaşandığı bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi ile UMKE görevlileri sevk edildi.