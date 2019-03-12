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Malatya'da iş yerine bir günde iki silahlı saldırı

Malatya’da bir iş yerine bir günde iki defa silahlı saldırıda bulunuldu.

Malatya'da bir iş yerine bir günde iki defa silahlı saldırıda bulunuldu.


Olay, Battalgazi ilçesi Kavaklıbağ Mahallesi Niyazi Mısri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddedeki bir iş yerine gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu.


Aynı iş yerinin önüne 14.30 sularında otomobille gelen şüpheliler yanlarında getirdikleri silahla ikinci kez ateş açtı. Açılan ateş sonucunda iş yerinin camlarına çok sayıda kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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