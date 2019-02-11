Malatya'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya'da 4 kişi, iş yerine gelerek tartıştıkları şahsı silahla vurarak kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan zanlılardan 2'si yakalandı.

Olay, Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi Şentürk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerine otomobille gelen silahlı 4 kişi, iş yeri sahibi M.K. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Şahısların açtığı ateş sonucu başına saçma isabet eden M.K. yaralandı. İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.K.'yı silahla yaraladıktan sonra otomobille kaçan şüphelilerden S.K. ve M.K. olayla kullanılan pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, olaya karışan diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.