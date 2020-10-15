İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da işçi servisi şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Malatya’da sabah saatlerinde bir işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan kazada 12 işçi yaralandı.

Malatya'da sabah saatlerinde bir işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan kazada 12 işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu mahallesinde sabah 07.30 sıralarında Mehmet Hanifi K. idaresindeki 44 S 0620 plakalı Isuzu marka servis aracı dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile yol kenarına devrildi.


Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, kazada yaralanan 12 işçi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Turgut Özal Üniversitesi Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.