Malatya'da işsiz sayısı 52 bin 436 kişiye yükseldi

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Eylül ayı İl İstihdam Kurulu toplantısı Valilik binasında yapıldı. Vali Aydın Baruş'un başkanlığında düzenlenen toplantıda İş Kur Malatya il müdürü Vahap Toman, kentteki işsizlik ve istihdamla ilgili verileri aktardı.

Teoman "Kurumumuza kayıtlı iş arayanların sayısı 2019 yılı Eylül ayı itibarı ile 52 bin 436 kişidir. Verilere göre Malatya'nın da içerisinde yer aldığı düzey olan TRBI bölgesinde işsiz sayısı 2018 yılı için 54 bin kişidir. İşsizlik oranı ise yüzde7 'dir. İl Müdürlüğümüzde kayıtlı iş arayanların yüzde 37,4'si İlköğretim mezunu olup, ilköğretim mezunlarını sırasıyla yüzde 29,9 ile lise, yüzde 18,1 ile lisans ve yüzde 10,7 ile ön lisans mezunları takip etmektedir" dedi.

Vahap Teoman, sosyal durumlarına göre kentte iş arayanların sayısı ile ilgili ise, "Kurumumuza kayıtlı 52 bin 436 iş arayanların yüzde 97,4'ü normal statüde iş arayanlardır. Engelli statüsünde iş arayanların oranı yüzde 2 iken, eski hükümlülerin oranı yüzde 0,6 olarak istatistiklere yansımaktadır" ifadelerini kullandı.

İşkur Müdürü Toman, işe yerleştirme istatistiklerini de paylaşarak, "2019 yılının Eylül ayı itibariyle İl Müdürlüğümüzce özel sektörde 12 bin 26 kişi, kamu sektöründe 89 kişi olmak üzere toplam 12 bin 115 kişi işe yerleştirilmiştir. İstihdam edilenlerin meslek gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibi olup, işe yerleştirilenlerin cinsiyetlerine göre meslek grupları irdelendiğinde en yüksek istihdamın gerçekleştiği meslek grubu erkeklerde ve kadınlarda sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar ile hizmet ve satış elemanlarında çalışan elemanlardır" şeklinde konuştu.

Müdür Teoman, işe yerleştirilen engelli ve eski hükümlü sayısı ile ilgili ise, "2019 yılı Eylül ayı itibariyle, İl Müdürlüğümüze toplam bin 57 engelli, 294 eski hükümlü iş arayan başvurmuş olup, bu kişilerden ve daha önceden kayıtlı olan engellilerden 346 kişi işe yerleştirilmiştir. Engellilerde başvuranların yüzde 76,2'si erkek ve yüzde 23,8'ü kadındır. Eski hükümlülerde ise başvuranlardan yüzde 2,4 'ü kadın yüzde 97,6 'sı erkektir.”

Toman, 2019 yılı itibariyle açılan kursların genel değerlendirmesini de şöyle yaptı:” İl Müdürlüğümüzce 2019 yılında Eylül ayı sonu itibariyle 864 İşbaşı Eğitim programı başlatılmış, 29 Girişimcilik, 38 MEK İstihdam Garantili, 19 MEK İstihdam Garantisiz ve 71 MEK]Özel Politika olmak üzere bin 25 kurs ve program düzenlenmiş olup, bu projelerde toplam 7 bin 186 iş arayana mesleki eğitim verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Toman, 2019 yılında iş arayan 3 bin 376 kişinin ise, Toplum yararına Projeler kapsamında istihdam edildiğini de kaydetti.

Vahap Toman, İşsizlik Sigortası başvuruları ile ilgili istatistikler hakkında ise, "İşsizlik sigortası kapsamında 2019 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Kuruma başvuran 715 kişiden 422'si işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. 293 kişinin başvurusu işsizlik ödeneği hak etmemesi nedeni ile reddedilmiştir. Hali hazırda işsizlik ödeneği alan işsiz sayısı 4 bin 79 'dır. İşsizlik sigortası kapsamında maaş alan kişiler İl Müdürlüğümüz tarafından mesleki eğitim kurslarına yönlendirilmekte olup, eğitimi kabul etmeyen kişilerin işsizlik maaşları kesilmektedir" diye konuştu.

Toman, 2019 yılı Eylül ayı itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden faydalanan 78 bin 574 kişi olduğunu ifade etti.

İl İstihdam Kurulu yapılan değerlendirme ve konuşmaların ardından sona erdi.