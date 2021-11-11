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Malatya'da işyeri kurşunlanması: 2 tutuklama

Malatya’da bir işyerinin kurşunlaması olayına karıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da bir işyerinin kurşunlaması olayına karıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, 8 Kasım Pazartesi günü Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde meydana gelen bir işyerinin kurşunlanması olayı ile ilgili olarak çalışma başlatan ekipler olaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.


Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 2 adet tabanca, 52 adet fişek ve 24 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis merkezindeki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

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