İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da jandarmadan Covid-19 denetimleri

Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.


Yeni tip korona virüsün yayılım hızını azaltma amacıyla Malatya'da jandarma ekipleri de yoğun bir mesai harcıyor. Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tüm semt pazarlarının yanı sıra, düğün salonlarını aralıksız denetliyor. Denetlemelerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını denetleyen ekipler, vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.


Jandarma sorumluluk sahasında da denetimleri sıklaştıran jandarma ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlara da cezai işlem uyguluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.