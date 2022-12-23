Malatya'da Jandarmadan dron destekli uyuşturucu operasyonu

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından dron destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Yazıhan ilçesinde bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Dron destekli düzenlenen operasyon da zanlılara ait ev ve eklentilerde yapılan aramalarda 420 gram kubar esrar ile 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İki zanlının gözaltına alındığı operasyonla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.