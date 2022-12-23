İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da Jandarmadan dron destekli uyuşturucu operasyonu

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından dron destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından dron destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


Yazıhan ilçesinde bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Dron destekli düzenlenen operasyon da zanlılara ait ev ve eklentilerde yapılan aramalarda 420 gram kubar esrar ile 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


İki zanlının gözaltına alındığı operasyonla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.