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Malatya'da jandarmadan şok uygulama

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından şok uygulamada, toplam 2 bin 539 kişi ve bin 280 araç sorgulandı.

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından şok uygulamada, toplam 2 bin 539 kişi ve bin 280 araç sorgulandı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş kaçakzılık, istihbarat, trafik, narkotik timleri ve bomba imha ekipleri, Pkk/KCK terör örgütünün sözde kuruluş yıldönümü nedeniyle şok uygulama yaptı. Yapılan arama ve denetimlerde, toplam 2 bin 539 kişi, bin 280 araç sorgulandı. Uygulamalarda 8 araç trafikten men edilirken 16 araç için 11 bin 397 TL para cezası kesildi.

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