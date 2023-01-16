İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da jandarmadan terör operasyonu

Malatya’da jandarma tarafından yapılan operasyonda PKK/PYD terör örgütü üyesi olma suçundan aranması bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda PKK/PYD terör örgütü üyesi olma suçundan aranması bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/PYD terör örgütü üyesi olma suçundan aranması bulunan bir şahsı Battalgazi ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akçadağ T Tipi Cezaevine gönderildi.

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