Malatya'da kaçak içki operasyonu

Malatya'da bir adrese düzenlenen operasyonda 304 litre boğma rakı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda bir adreste kaçak boğma rakı imal edildiği bilgisi üzerine alınan arama kararı ile birlikte operasyon için düğmeye basıldı.

Yeşilyurt İlçe Emniyet ve KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 16 adet 19 litrelik toplam 304 litre boğma rakı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.