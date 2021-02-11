Malatya'da kaçak içkiye geçit yok

Malatya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 100 litre kaçak rakı ele geçirilirken, yasa dışı alkol üretimi ve satışı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan Mahallesi'nde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 100 litre kaçak rakı, 1 adet kaynatma kazanı, 1 adet damıtma aparatı ele geçirdi.

Baskında 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.