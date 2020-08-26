İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da kaçak kenevir operasyonu: 2 gözaltı

Malatya’da kaçak olarak ekilmiş 3 bin 200 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 123 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Malatya'da kaçak olarak ekilmiş 3 bin 200 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 123 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akçadağ İlçesi Ortaköy Mahallesinde kaçak kenevir bitkisi ekildiği ihbarı alındı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, iki şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada, kaçak olarak ekilmiş 3 bin 200 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 123 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.