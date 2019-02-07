Malatya'da kaçak nargile kömürü ele geçirildi

Malatya'da gerçekleştirilen operasyon ile 228 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, il dışından Malatya'ya Gümrük Kaçağı Tütün Mamülleri getirileceği ihbarı üzerine operasyon için harekete geçildi.

Ekiplerce Malatya'da Suriye uyruklu bir şahsın adresine yapılan operasyonda 228 kilogram Gümrük Kaçağı Nargile Kömürü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında ise ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan' yasal işlem yapıldığı belirtildi.