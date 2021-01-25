Malatya'da kaçak sigara operasyonu

Malatya'da, tütün doldurumu makinası ile kaçak sigara üretimi yapan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince bir şahsın gümrük kaçağı bandrolsüz makaronları piyasaya sürdüğü bilgileri elde edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 1 adet tütün doldurumu makinası, 1 adet hava kompresörü, bin 550 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 2 bin 400 adet bandrolsuz boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.