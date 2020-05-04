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Malatya'da kaçak tütün ve faturasız makaron ele geçirildi

Malatya’da kaçak tütün ve faturasız Makaron ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Malatya'da kaçak tütün ve faturasız Makaron ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, Malatya -Elazığ karayolu Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol noktasında şüphe üzerine ticari bir araç durduruldu. Alınan arama kararına istinaden bagaj bölümünde yapılan aramada, 300 kilogram kıyılmış tütün ile 10 bin adet faturasız Makaron ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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