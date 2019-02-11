Malatya'da kaçakçılığa geçit yok

Malatya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 11 adet kaçak cep telefonu ve 595 adet de kaçak saat ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde 705 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 595 adet gümrük kaçağı saat, 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.