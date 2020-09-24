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Malatya'da kaçakçılık operasyonları

Malatya’da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda gümrük kaçağı parfüm ve cep telefonu ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda gümrük kaçağı parfüm ve cep telefonu ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan iki ayrı operasyonda, 308 adet değişik markalarda gümrük kaçağı parfüm, 3 adet Android cep telefonu, 3 adet tuşlu cep telefonu, 78 adet cep telefon bataryası, 22 adet değişik markalarda gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirildi.


Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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