Malatya'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Malatya'da silah ticareti ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, tütün mamulleri kaçakçılığı ve silah ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik bu sabah 13 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 679 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.