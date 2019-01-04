Malatya'da kaçakçılık operasyonu

Malatya'da polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak ürüne el konuldu.

Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son dönemde yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda, 675 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 340 adet gümrük kaçağı parfüm, 110 şişe gümrük kaçağı şampuan, 110 adet gümrük kaçağı nargile folyosu, 106 kg gümrük kaçağı nargile kömürü, 43 şişe el yapımı boğma rakı ve şarap ile 16 adet gümrük kaçağı cep telefonu yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında ise ‘5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.